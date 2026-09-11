अंक ज्योतिष: प्यार के मामले में कैसे हैं आप? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का व्यक्तित्व

1 of 10 मूलांक बताता है आपके प्यार करने का अंदाज - फोटो : AI







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क्या आप प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं या पहले सामने वाले को समझने में समय लेते हैं? क्या आप अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं या मन की बात छिपाकर रखते हैं? अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी जन्म तारीख आपके स्वभाव के कई पहलुओं के बारे में संकेत दे सकती है। इसी आधार पर यह भी समझा जा सकता है कि प्रेम संबंधों में आपका व्यवहार कैसा रहता है।



अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख से मूलांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो 1+4 = 5 होगा और उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 1 से 9 तक के मूलांकों की अपनी अलग विशेषताएं मानी जाती हैं। आइए जानते हैं मूलांक के अनुसार प्यार के मामले में आपका व्यक्तित्व कैसा है।



अंक ज्योतिष: मूलांक के अनुसार जानें अपना शुभ दिन, किस अंक वालों के लिए कौन सा दिन है लकी? अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख से मूलांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो 1+4 = 5 होगा और उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 1 से 9 तक के मूलांकों की अपनी अलग विशेषताएं मानी जाती हैं। आइए जानते हैं मूलांक के अनुसार प्यार के मामले में आपका व्यक्तित्व कैसा है।

2 of 10 मूलांक 1 - फोटो : adobe stock

मूलांक 1

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। प्यार में आत्मविश्वासी और स्पष्ट रवैया रखते हैं।

रिश्ते में सम्मान और महत्व मिलना इनके लिए जरूरी होता है।

पसंद आने वाले व्यक्ति के प्रति पहल करने से पीछे नहीं हटते।

पार्टनर के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं।

कभी-कभी अपनी बात मनवाने की कोशिश रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है।

3 of 10 मूलांक 2 - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाले होते हैं।

रिश्ते में प्यार के साथ भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं।

पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को भी आसानी से समझ लेते हैं।

अपने साथी का पूरा साथ देने की कोशिश करते हैं।

अधिक संवेदनशील होने के कारण कभी-कभी छोटी बात भी दिल पर ले सकते हैं।



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4 of 10 मूलांक 3 - फोटो : adobe stock

मूलांक 3

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातकों का मूलांक 3 माना जाता है। प्रेम संबंधों में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखते हैं।

बातचीत के जरिए पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ाना पसंद करते हैं।

रिश्ते में दोस्ती और समझ को काफी महत्व देते हैं।

पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

कभी-कभी अपनी अपेक्षाएं ज्यादा रखने के कारण निराश हो सकते हैं।

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5 of 10 मूलांक 4 - फोटो : adobe stock