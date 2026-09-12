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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   september 2026 5 Zodiac Signs Finally Get Their Career Breakthrough in September 2026

करियर राशिफल: वर्षों की मेहनत का मिलेगा फल, सितंबर में इन 5 राशियों को मिल सकता है करियर में बड़ा मौका

Sat, 12 Sep 2026 12:44 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

ज्योतिषीय दृष्टि से सितंबर में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल जैसे प्रमुख ग्रहों की चाल में बदलाव होने वाला है। वहीं गुरु और शनि की स्थिति भी कार्यक्षेत्र में मेहनत और धैर्य के महत्व को बढ़ाएगी। ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं।

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september 2026 5 Zodiac Signs Finally Get Their Career Breakthrough in September 2026
सितंबर में इन 5 राशियों का चमकेगा करियर - फोटो : AI

सितंबर का महीना कुछ राशियों के जातकों के लिए करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय से मेहनत करने के बावजूद अगर नौकरी में तरक्की, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस महीने परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से सितंबर में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल जैसे प्रमुख ग्रहों की चाल में बदलाव होने वाला है। वहीं गुरु और शनि की स्थिति भी कार्यक्षेत्र में मेहनत और धैर्य के महत्व को बढ़ाएगी। ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।



हालांकि, केवल राशि के आधार पर किसी निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है और दशा-अंतर्दशा का भी प्रभाव पड़ता है। फिर भी सामान्य ज्योतिषीय गणना के अनुसार सितंबर का महीना इन पांच राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है।
september 2026 5 Zodiac Signs Finally Get Their Career Breakthrough in September 2026
वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को इस महीने अपनी लंबे समय से की जा रही मेहनत का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता और काम करने के तरीके पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है। किसी पुराने परिचित या संपर्क के माध्यम से नई नौकरी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या किसी बड़े काम का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय उपलब्ध अवसरों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में करियर को नई दिशा दे सकता है।

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मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपको ऐसा काम सौंपा जा सकता है, जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन आगे चलकर आपकी योग्यता साबित करने का अवसर बन सकता है। बुध का प्रभाव बुद्धि, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाला माना जाता है। नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस दौरान अपने काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना और अपनी उपलब्धियों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उचित तरीके से रखना लाभदायक रहेगा।
 

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तुला राशि - फोटो : amarujala

तुला राशि

  • तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर में कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने के संकेत हैं।
  • दो सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे संबंधों, बातचीत और मेलजोल से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  • सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
  • नौकरी बदलने की योजना बना रहे जातकों के लिए भी यह समय उपयोगी हो सकता है।
  • यदि कहीं बातचीत चल रही है तो अपनी योग्यता, अनुभव और अब तक किए गए काम को प्रभावी ढंग से सामने रखें।
     
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वृश्चिक राशि - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर करियर में नई दिशा की शुरुआत कर सकता है।
  • लंबे समय से एक ही तरह के काम से परेशान जातकों के सामने बदलाव का अवसर आ सकता है।
  • किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या मार्गदर्शन से आपको अपने भविष्य को लेकर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
  • नई कला या कौशल सीखने, काम का क्षेत्र बदलने या किसी नए अवसर को स्वीकार करने का विचार भी मजबूत हो सकता है।
  • हालांकि, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर विचार जरूर करें।
     
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