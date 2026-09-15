18 सितंबर को नीच राशि में मंगल करेंगे प्रवेश, 12 नवंबर तक इन 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

1 of 5 मंगल का कर्क राशि में गोचर - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल की स्थिति में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इस राशि में लगभग 12 नवंबर तक रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान कुछ जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। खासतौर पर चार राशियों को इस अवधि में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं किन राशियों को मंगल के इस गोचर के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

2 of 5 घर-परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर घरेलू और पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। घर-परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। माता की सेहत को लेकर भी आपको अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान मानसिक तनाव बढ़ने के कारण आपका मूड प्रभावित हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। अचानक आने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो तो गुस्से के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें।

3 of 5 कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या अधिकारी से मतभेद होने की स्थिति में संयम बनाए रखें। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मंगल का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए वाणी और पारिवारिक संबंधों के मामले में चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही से बचना होगा। खान-पान में अनियमितता परेशानी बढ़ा सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या अधिकारी से मतभेद होने की स्थिति में संयम बनाए रखें। आर्थिक मामलों में भी बिना सोचे-समझे कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा।

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4 of 5 किसी विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि छोटी बात भी कानूनी परेशानी का रूप ले सकती है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर खर्चों में वृद्धि का संकेत दे सकता है। अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी। इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। जमीन-जायदाद या संपत्ति से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि छोटी बात भी कानूनी परेशानी का रूप ले सकती है। इस अवधि में कोई बड़ा नया काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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5 of 5 वाहन और मशीनरी से जुड़े काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। - फोटो : amar ujala