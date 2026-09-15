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26 सितंबर से लक्ष्मी नारायण राजयोग, जानें 12 राशियों में किसे लाभ और किसे करना होगा इंतजार?

Tue, 15 Sep 2026 10:53 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 15 Sep 2026 10:53 AM IST
सार

26 सितंबर को बुध-शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। जानें किस राशि को धन, करियर और कारोबार में लाभ मिलेगा और किसे थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

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Mercury-Venus Conjunction to Form Lakshmi Narayan Rajyog on September 26 Know the Impact on All 12 Zodiac Sign
लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : amar ujala

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी युति का विशेष महत्व माना जाता है। जब शुभ ग्रह एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो उनके संयोग से बनने वाले योग का प्रभाव कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। सितंबर के अंत में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, प्रेम, सुख-सुविधा, कला और ऐश्वर्य से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का मिलन आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस योग का असर सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ रह सकता है, जबकि कुछ लोगों को लाभ पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं 26 सितंबर 2026 को बनने वाले लक्ष्मी नारायण राजयोग का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन जातकों के लिए यह योग धन, करियर और कारोबार में नई उम्मीद लेकर आ सकता है।

Mercury-Venus Conjunction to Form Lakshmi Narayan Rajyog on September 26 Know the Impact on All 12 Zodiac Sign
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। - फोटो : amarujala

मेष राशि 
मेष राशि वालों के लिए यह योग कार्यक्षेत्र में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी पुराने विवाद का समाधान बातचीत से हो सकता है।

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सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के साथ रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। व्यापारियों को कोई अच्छा सौदा मिल सकता है और नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी का लाभ मिल सकता है। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी।

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Mercury-Venus Conjunction to Form Lakshmi Narayan Rajyog on September 26 Know the Impact on All 12 Zodiac Sign
आपकी बातचीत और समझदारी से कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की युति करियर और कारोबार में प्रगति के अवसर पैदा कर सकती है। आपकी बातचीत और समझदारी से कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

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परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। - फोटो : amarujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। धन के मामले में अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भावनाओं को स्पष्ट रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

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