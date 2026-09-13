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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Weekly Love Prediction Horoscope 14 to 20 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi

साप्ताहिक लव राशिफल (14-20 सितंबर): कर्क और वृश्चिक की लव लाइफ होगी शानदार, रिश्ते में लौटेगी मिठास

Sun, 13 Sep 2026 04:08 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

14 से 20 सितंबर 2026 के दौरान सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन में नए बदलाव और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक लव राशिफल, इस सप्ताह का प्रेम भविष्यफल, रिश्तों की स्थिति, सिंगल जातकों के लिए नए प्रेम के संकेत और कपल्स के लिए रोमांस का हाल। 

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Weekly Love Prediction Horoscope 14 to 20 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Saptahik Love Rashifal, 14 to 20 September 2026: सितंबर के इस सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी और पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की बातचीत से माहौल खुशनुमा बना रहेगा। धीरे-धीरे बातचीत गहरी होगी और मन की बात एक-दूसरे से शेयर करने का मौका मिलेगा। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं, 17 सितंबर के बाद आपका ध्यान काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा रहेगा। 18 सितंबर के बाद पारिवारिक और भावनात्मक मुद्दे सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और बिना जल्दबाजी के परिस्थितियों को समझकर फैसला लेना आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतर रहेगा।

Weekly Love Prediction Horoscope 14 to 20 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope): सप्ताह की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए सामान्य रह सकती है, लेकिन मन में कुछ अनकही बातें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर पार्टनर से दूरी महसूस हो रही है, तो खुद को अलग करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। खुलकर बात करने से कई गलतफहमियां शुरुआत में ही खत्म हो सकती हैं।  सप्ताह आगे बढ़ने के साथ आपकी भावनाएं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। पार्टनर के किसी छोटे से व्यवहार को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। मैसेज का जवाब देर से मिले या सामने वाला व्यस्त नजर आए, तो तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। पारिवारिक माहौल की कोई पुरानी बात भी रिश्ते पर असर डाल सकती है। सिंगल लोगों की किसी दोस्त या सोशल ग्रुप के जरिए किसी खास व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है।

Weekly Love Prediction Horoscope 14 to 20 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope): इस सप्ताह किसी करीबी व्यक्ति को आपके साथ ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत हो सकती है। शुरुआत में रिश्तों से जुड़ी छोटी परेशानियां आसानी से संभल जाएंगी, लेकिन बाद में पार्टनर आपसे ज्यादा समय, भरोसा या स्पष्टता की उम्मीद कर सकता है। उनकी बात को बार-बार टालने के बजाय गंभीरता से सुनें। आपके शब्दों में इस दौरान थोड़ी सख्ती आ सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोच लेना बेहतर होगा। खासकर देर रात गुस्से या भावुक होकर मैसेज करने से बचें। सिंगल जातकों की अचानक किसी ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी बढ़ सकती है, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी उस नजरिए से नहीं सोचा था। धैर्य और सही संवाद रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

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Weekly Love Prediction Horoscope 14 to 20 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope): इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में अच्छी ऊर्जा बनी रह सकती है, बशर्ते आप मोबाइल और दूसरी व्यस्तताओं से थोड़ा ध्यान हटाकर पार्टनर को समय दें। सप्ताह की शुरुआत हंसी-मजाक, फ्लर्टिंग और दिलचस्प बातचीत से हो सकती है। पुराने रिश्ते में भी एक बार फिर उत्साह महसूस हो सकता है। बीच सप्ताह में काम और घरेलू जिम्मेदारियां रोमांस के बीच आ सकती हैं। ऐसे में हर छोटी बहस को सही साबित करने की कोशिश न करें। पार्टनर अगर अपनी परेशानी बता रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसे समाधान चाहिए—कई बार वह सिर्फ सुना जाना चाहता है। सिंगल लोगों के लिए सहज और अच्छी बातचीत किसी नए रिश्ते की शुरुआत का कारण बन सकती है।

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साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक कर्क लव राशिफल (Weekly Cancer Love Horoscope): कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। शुरुआत में परिवार की कोई जिम्मेदारी या घरेलू परेशानी आपका ध्यान खींच सकती है। आपको किसी ऐसी स्थिति को संभालना पड़ सकता है, जिससे बाकी लोग बचना चाहें। सप्ताह के दूसरे हिस्से में रिश्तों में फिर से गर्माहट और रोमांस बढ़ सकता है। हालांकि भावनाएं तेज होने के कारण छोटी बात भी आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती है। किसी एक बहस को पूरे रिश्ते की समस्या न मानें। पार्टनर को सलाह देने के बजाय पहले उसकी बात पूरी तरह सुनें। सिंगल लोगों के लिए सप्ताह का मध्य हिस्सा किसी करीबी के साथ अच्छा समय बिताने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला हो सकता है।

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