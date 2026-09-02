शुक्र का तुला में गोचर: इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, 64 दिनों तक मिलेगा लाभ

Venus Enter In Libra 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ ग्रहों में गिना जाता है, क्योंकि वह भौतिक सुख, विलासिता, आकर्षण और प्रेम के कारक ग्रह हैं। उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सुख-सुविधाओं के साथ-साथ रचनात्मकता और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाता है। ज्योतिष में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। मान्यता है कि जब शुक्र इन दोनों राशियों में गोचर करते हैं, तो उनका प्रभाव सामान्य से अधिक मजबूत हो जाता है। इसका सकारात्मक असर इन दोनों राशियों के साथ-साथ अन्य राशियों पर भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान में शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वह करीब 64 से 66 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशि वालों पर शुक्र की विशेष कृपा बनी रह सकती है। इनके करियर, कारोबार, धन और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आइए जानते हैं कौन सी राशियां इस दौरान लकी रह सकती हैं।