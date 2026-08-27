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वृषभ राशि के जातकों के करियर के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा महीना, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Thu, 27 Aug 2026 05:37 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 05:37 PM IST
सार

सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

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Taurus Monthly Horoscope September 2026 Vrishabha masik rashifal September monthly rashifal
सितंबर मासिक राशिफल - फोटो : AI

विस्तार
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Taurus Monthly Horoscope September 2026: वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर, व्यावहारिक और धैर्यवान राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक मेहनती, भरोसेमंद और जीवन में स्थायित्व पसंद करने वाले होते हैं। ये लोग जल्दबाजी से बचते हैं, लेकिन कई बार जिद और सुविधा-प्रियता इनकी गति धीमी कर सकती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिन्हें सुख, वैभव, प्रेम और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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वृषभ राशि (सितंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस दौरान छिपे विरोधियों से सतर्क रहें और बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचें। कार्यस्थल के नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महीने के पहले सप्ताह से मध्य तक अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कई परेशानियों को टाला जा सकता है।
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महीने के मध्य में कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। छोटे कार्यों को पूरा करने में भी अपेक्षा से अधिक समय और मेहनत लग सकती है। ऐसे समय में अकेले सब कुछ संभालने के बजाय सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर काम करें। आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। विनम्रता से बातचीत करना और सामने वाले की बात ध्यान से सुनना परिस्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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महीने के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। लंबित कामों को दोबारा गति मिल सकती है और आप अपनी कार्यशैली में सुधार करके समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे।

परिवार और रिलेशनशिप
रिश्तों के लिहाज से महीने की शुरुआत में संयम रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंध हों या दांपत्य जीवन, पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने से बचें। रिश्तों में मर्यादा और विश्वास बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय भी अपनी बात शांत तरीके से रखें।

स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
सितंबर में मानसिक दबाव और काम का तनाव आपको परेशान कर सकता है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें और आराम के लिए पर्याप्त समय निकालें। गलत संगति और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखना आपके हित में रहेगा।


उपाय
प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा करें और श्रीकृष्णाष्टकम् का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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