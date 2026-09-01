सितंबर में इन 3 राशि वालों पर बढ़ेगा परेशानियों का दबाव, नौकरी-सेहत सहित धन के मामले में बरतें सावधानी

September horoscope 2026: सितंबर का महीना प्रारंभ हो गया है। इस महीने जहां कुछ राशियों को सफलता, धन और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कुछ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ग्रहों की चाल और नक्षत्र गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। मंगल, सूर्य और बुध की चाल का नकारात्मक प्रभाव जातकों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में कामकाज, सेहत और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि सितंबर में किन राशियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।