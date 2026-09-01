गजकेसरी राजयोग से इन राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, घर-नौकरी-व्यापार में बढ़ेगा सुख

Gajkesari Yog In Kark Rashi: गजकेसरी योग ज्योतिष के सबसे प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है। इसे सुख-समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, गजकेसरी राजयोग गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है और सितंबर में यह खास संयोग देखने को मिलेगा। बता दें, 7 सितंबर 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इसके अलावा कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, इसलिए इस योग का प्रभाव और भी विशेष माना जा रहा है। इस संयोग से कुछ राशि वालों को धन लाभ, सफलता और सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।