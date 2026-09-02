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Budh Gochar 2026: विश्वकर्मा पूजा पर दक्षिणामुखी हो जाएंगे बुध, इन 4 राशियों पर होगी धन की बारिश
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:02 AM IST
सार
Budh Ki Chaal: ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। इस दौरान 4 राशियों की आय और धन से जुड़ी स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं।
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बुध दिशा परिवर्तन
- फोटो : amar ujala
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Budh Ki Chaal: 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा पूजा के साथ बुध ग्रह की चाल में खास बदलाव होने जा रहा है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में इसकी दिशा में परिवर्तन का असर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है। बुध के दक्षिणमुखी होने से कुछ लोगों को कामकाज में नए अवसर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और तरक्की के रास्ते मिल सकते हैं। वहीं व्यापार और धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि इसका प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 5 राशियों के जातकों के लिए बुध की यह चाल खास तौर पर लाभकारी साबित हो सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन-सी भाग्यशाली राशियां हैं।
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कारोबार में बातचीत और समझदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं।
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
बुध की चाल मेष राशि के जातकों के लिए कामकाज के लिहाज से सकारात्मक रह सकती है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और ऑफिस में आपके सुझावों को अहमियत मिलेगी। पहले से रुके हुए किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हो सकता है। कारोबार में बातचीत और समझदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। नई डील या किसी महत्वपूर्ण समझौते को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। सही बजट बनाकर चलेंगे तो बचत मजबूत हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद और सहयोग की जरूरत पड़ सकती है।
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करियर में आगे बढ़ने का कोई नया अवसर मिल सकता है।
- फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
बुध मिथुन राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनकी चाल में बदलाव आपके लिए खास प्रभाव लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का कोई नया अवसर मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन काम करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने का कोई नया जरिया या आइडिया सामने आ सकता है। हालांकि गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी और पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।
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कारोबार में लंबे समय से अटकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है।
- फोटो : amar ujala
कन्या राशि
बुध की यह चाल कन्या राशि वालों के पेशेवर जीवन में कई अच्छे बदलाव ला सकती है। काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके प्रदर्शन पर रहेगी। प्रमोशन या नई भूमिका को लेकर चर्चा भी संभव है। कारोबार में लंबे समय से अटकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। पुराने संपर्कों से कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर कोई फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में आपकी समझदारी और व्यावहारिक रवैया काम आएगा।
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नए लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
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तुला राशि
बुध का प्रभाव तुला राशि के जातकों की नेटवर्किंग और प्रोफेशनल कनेक्शन को मजबूत कर सकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नौकरी में बेहतर अवसर या नया ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है। करियर में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो कुछ अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं। व्यापारियों को नई पार्टनरशिप या सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। आपकी बातचीत करने की कला इस दौरान सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कम्युनिकेशन के जरिए आर्थिक लाभ हासिल करने का अवसर मिल सकता है और अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए नई स्किल सीखने का समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है।
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