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वास्तु: भूलकर भी ऐसे न रखें अपना ऑफिस बैग, करियर और धन पर पड़ता सकता है असर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:41 PM IST
सार
ऑफिस बैग में लैपटॉप, महत्वपूर्ण कागजात, डायरी, पर्स और काम से संबंधित अन्य सामान रखा जाता है। यही वजह है कि इसे व्यक्ति की नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं ऑफिस बैग से जुड़े कुछ जरूरी नियम।
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ऑफिस बैग से जुड़े वास्तु नियम
- फोटो : AI
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ऑफिस से लौटने के बाद थकान के चलते हम अक्सर अपना बैग घर में किसी भी जगह रख देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे बैग उतारकर सीधे फर्श पर रख देते हैं। देखने में यह छोटी और सामान्य बात लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे उचित नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार, कामकाज में इस्तेमाल होने वाला बैग केवल रोजमर्रा की जरूरतों को रखने की चीज नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और सफलता से भी प्रतीकात्मक रूप से जुड़ा माना जाता है। इसलिए बैग रखने की जगह और तरीका भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
ऑफिस बैग में लैपटॉप, महत्वपूर्ण कागजात, डायरी, पर्स और काम से संबंधित अन्य सामान रखा जाता है। यही वजह है कि इसे व्यक्ति की नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं ऑफिस बैग से जुड़े कुछ जरूरी नियम।
फर्श पर रखने से बचें
ऑफिस बैग को घर आते ही जमीन पर पटकने के बजाय किसी टेबल, अलमारी, शेल्फ या अन्य ऊंचे स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार फर्श पर बैग रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसे आर्थिक मामलों में रुकावट और कामकाज से जुड़ी परेशानियों से भी जोड़ा जाता है।
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बचत पर पड़ सकता है असर
- फोटो : adobe stock
बचत पर पड़ सकता है असर
वास्तु में काम से संबंधित वस्तुओं को सम्मानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ऑफिस बैग के प्रति लापरवाही आर्थिक मामलों में भी असंतुलन ला सकती है। इससे अनावश्यक खर्च बढ़ने, पैसे की बचत न हो पाने या मेहनत के मुताबिक आर्थिक लाभ न मिलने जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
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करियर की तरक्की से है संबंध
- फोटो : adobe stock
करियर की तरक्की से है संबंध
भारतीय परंपरा में ऊंचाई को आगे बढ़ने और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसी विचार के आधार पर ऑफिस बैग को भी जमीन के बजाय किसी ऊंचे स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि व्यवस्थित तरीके से रखा गया बैग करियर में सकारात्मकता और उन्नति का प्रतीक बन सकता है।
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नकारात्मक ऊर्जा से बचाव
- फोटो : adobe stock
नकारात्मक ऊर्जा से बचाव
वास्तु शास्त्र में फर्श को ऐसी जगह माना जाता है जहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो सकता है। इसलिए रोजाना काम में इस्तेमाल होने वाले बैग को सीधे जमीन पर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार, लंबे समय तक ऐसा करने से व्यक्ति की कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है।
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