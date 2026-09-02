1 of 4 गजकेसरी राजयोग - फोटो : अमर उजाला

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वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा सभी 9 ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं जो एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। चंद्रमा के तेज गति से गोचर करने से किसी न किसी ग्रह से साथ युति करते हैं, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है। 7 सितंबर को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे गुरु के साथ युति बनेगी। कर्क राशि में चंद्रमा-गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग के निर्माण से किन राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी।

2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा-गुरु की युति से बना गजकेसरी राजयोग बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। आपकी राशि के लग्न भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा जिससे कई जातकों को लाभ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। समाज में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

3 of 4 धनु राशि - फोटो : amar ujala

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपको अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। धर्म-कर्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। इस दौरान कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। करियर में उन्नति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। सही समय में आप अच्छा फैसला लेंगे।

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