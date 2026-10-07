लकी राशियां: 17 अक्तूबर से इन राशि के लोगों को मिलेंगी खुशियां, सफलता-सम्मान के बनेंगे योग

Surya Gochar 2026: सूर्य अक्तूबर महीने में बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम और कला के कारक ग्रह हैं। ऐसे में तुला राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान जातकों को रिश्तों, आर्थिक स्थिति, करियर और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, सूर्य का यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है।