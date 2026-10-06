शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैधृति योग का संयोग, इन 3 राशि वालों को रहना होगा अलर्ट

Vaidhriti Yog Impact: ज्योतिष शास्त्र में सभी योगों का जिक्र किया गया है, जिनका व्यक्ति के जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से एक वैधृति योग है, जिसे ज्योतिष में अशुभ योगों में गिना जाता है। मान्यता है कि, इस योग के प्रभाव से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान वैधृति योग का संयोग बनने जा रहा है। बता दें कि, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 11 अक्तूबर 2026 को वैधृति योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान कामकाज में रुकावटें आने के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन राशि वालों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, आइए जानते हैं।
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मिथुन राशि
- वैधृति योग के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के बनते हुए काम अटक सकते हैं।
- किसी निवेश को करना आपके लिए परेशानियों को बुलावा देना जैसा साबित होगा।
- घर और बाहर दोनों जगह समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं।
- किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें।
- कानूनी मामलों में विशेष सतर्कता जरूरी है।
- अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते समय हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें।
- लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम के लिए समय निकालें।
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कन्या राशि
- कन्या राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा।
- कामकाज की व्यस्तता के चलते अपनी दिनचर्या और खान-पान को नजरअंदाज न करें।
- व्यापार में कोई बनता हुआ काम अटक सकता है, जिससे मन दुखी रहेगी।
- महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
- किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले लेने से बचने की कोशिश करें।
- स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानी को हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित सलाह लें।
- पारिवारिक माहौल में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है।
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मकर राशि
- मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है।
- कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें और जरूरी फैसले पूरी समझदारी के साथ लें।
- कोई अशुभ खबर आपको सुनने को मिल सकती है।
- व्यापार में दबाव बढ़ सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है।
- सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय भी संयम बरतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
- पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला न लें।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।