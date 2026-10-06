शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैधृति योग का संयोग, इन 3 राशि वालों को रहना होगा अलर्ट

Vaidhriti Yog Impact: ज्योतिष शास्त्र में सभी योगों का जिक्र किया गया है, जिनका व्यक्ति के जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से एक वैधृति योग है, जिसे ज्योतिष में अशुभ योगों में गिना जाता है। मान्यता है कि, इस योग के प्रभाव से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान वैधृति योग का संयोग बनने जा रहा है। बता दें कि, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 11 अक्तूबर 2026 को वैधृति योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान कामकाज में रुकावटें आने के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन राशि वालों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, आइए जानते हैं।