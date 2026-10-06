शारदीय नवरात्रि 2026: आने वाले हैं शारदीय नवरात्रि, यहां देखें पूजा की पूरी सामग्री और कैलेंडर

Shardiye Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 11 अक्तूबर 2026 से हो रहा है। नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी मां पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। देवी मां के आगमन की खुशी में देशभर में पूजा-पंडाल सजाए जाते हैं और भव्य तरीके से मां की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी मां की पूजा पूरी और शुद्ध पूजा सामग्री के साथ विधि-विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा के लिए किन-किन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता होती है।