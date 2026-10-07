6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, मेष समेत इन 3 राशियों को धनलाभ के योग

1 of 5 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Trending Videos

2 of 5 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र - फोटो : अमर उजाला

6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र 6 नवंबर 2026 को रात 12:45 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शुक्र वक्री अवस्था में होंगे। इसके बाद 14 नवंबर 2026 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 22 नवंबर 2026 तक कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि को शुक्र की नीच राशि माना जाता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। चंद्र राशि के आधार पर मेष, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कुछ मामलों में लाभकारी माना जा रहा है।

3 of 5 नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में मिल सकता है लाभ - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा। यह भाव नौकरी, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्यों से संबंधित माना जाता है। ऐसे में सेवा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय कुछ अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि, इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम के साथ आराम और दिनचर्या पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 बढ़ सकती है आय - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा। ज्योतिष के अनुसार, यह भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आय के नए साधन भी सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। मित्रों और परिचितों के सहयोग से कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों के काम की सराहना हो सकती है। करियर में पदोन्नति या मनचाही जगह पर स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग हैं।

विज्ञापन

5 of 5 भाग्य का मिल सकता है साथ - फोटो : amar ujala