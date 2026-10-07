6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, मेष समेत इन 3 राशियों को धनलाभ के योग

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन-वैभव, प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधाओं और भौतिक जीवन से जुड़ी चीजों का कारक माना जाता है। इसलिए जब शुक्र की राशि या चाल में बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। नवंबर 2026 में शुक्र एक बार फिर अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 14 नवंबर को इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है। इसके बावजूद यह गोचर कुछ राशियों के लिए धन, करियर और अन्य मामलों में सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं शुक्र के कन्या राशि में गोचर से किन राशियों को लाभ मिल सकता है।
मंगल गोचर का शुभ प्रभाव, इन राशि वालों को कारोबार में फायदा और नौकरी-परीक्षा में सफलता
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6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र
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6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र 6 नवंबर 2026 को रात 12:45 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शुक्र वक्री अवस्था में होंगे। इसके बाद 14 नवंबर 2026 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 22 नवंबर 2026 तक कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि को शुक्र की नीच राशि माना जाता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। चंद्र राशि के आधार पर मेष, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कुछ मामलों में लाभकारी माना जा रहा है।
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नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में मिल सकता है लाभ
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मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा। यह भाव नौकरी, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्यों से संबंधित माना जाता है। ऐसे में सेवा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय कुछ अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि, इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम के साथ आराम और दिनचर्या पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।
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बढ़ सकती है आय
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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा। ज्योतिष के अनुसार, यह भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आय के नए साधन भी सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। मित्रों और परिचितों के सहयोग से कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों के काम की सराहना हो सकती है। करियर में पदोन्नति या मनचाही जगह पर स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग हैं।
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भाग्य का मिल सकता है साथ
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मकर राशि
शुक्र का कन्या राशि में गोचर मकर राशि के नौवें भाव में होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इससे भाग्य का साथ मिलने और लंबे समय से अटके कामों में गति आने के योग बन सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। वहीं कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और क्लाइंट लाभ का कारण बन सकते हैं। इस अवधि में यात्रा के योग भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उपयोगी रह सकता है। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।