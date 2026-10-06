लकी राशियां: शुक्रादित्य योग बदलेगा इन 3 राशि वालों के दिन, बंपर लाभ से लेकर विदेश यात्रा के योग

Shukraditya Yog 2026: सूर्य का तुला में गोचर खास होने वाला है, क्योंकि इस राशि पर शुक्र का स्वामित्व माना जाता है। वहीं, संयोग से वर्तमान में शुक्र भी तुला राशि में ही विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा, जिसे वैदिक ज्योतिष में बेहद शुभ योगों में से एक माना जाता है। यह संयोग 17 अक्तूबर 2026 को बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान व्यापार में तरक्की के साथ आर्थिक लाभ और करियर में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। कुछ जातकों को विदेश यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।