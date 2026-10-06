मंगल के नक्षत्र में राहु की एंट्री: इन 3 राशि वालों की खुलेगी किस्मत, नौकरी-परीक्षा में होंगे सफलता

Rahu Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष में राशि परिवर्तन के साथ-साथ ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी खास माना जाता है। इसका सीधा प्रभाव जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों की चाल का जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषियों की मानें तो हाल ही में राहु ने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किया है। 3 अक्तूबर 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे एक अनोखा संयोग बना है। बता दें कि, राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में राहु और मंगल की ऊर्जा का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, जीवन में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।