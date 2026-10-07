मंगल गोचर का शुभ प्रभाव, इन राशि वालों को कारोबार में फायदा और नौकरी-परीक्षा में सफलता

Mangal Gochar 2026: मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वह 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर रात 08 बजकर 18 मिनट पर होगा। उनकी यह चाल बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह उनके मित्र ग्रह की राशि हैं। ऐसे में मंगल का यह गोचर कुछ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान जातकों को करियर, धन और यात्रा से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। चूंकि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। इसलिए यह गोचर जातकों के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।