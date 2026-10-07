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मंगल गोचर का शुभ प्रभाव, इन राशि वालों को कारोबार में फायदा और नौकरी-परीक्षा में सफलता

Wed, 07 Oct 2026 11:42 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 07 Oct 2026 11:42 AM IST
सार

Mangal Gochar 2026: मंगल का सिंह राशि में गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि मंगल की मित्र राशि है। ऐसे में मंगल कुछ राशियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रख सकते हैं। 
 

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Mangal Gochar 2026 rashifal mars transit in leo positive impact on zodiac
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

Mangal Gochar 2026: मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वह 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर रात 08 बजकर 18 मिनट पर होगा। उनकी यह चाल बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह उनके मित्र ग्रह की राशि हैं। ऐसे में मंगल का यह गोचर कुछ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान जातकों को करियर, धन और यात्रा से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। चूंकि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। इसलिए यह गोचर जातकों के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।



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Mangal Gochar 2026 rashifal mars transit in leo positive impact on zodiac
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

  • मंगल का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। 
  • कोई बड़ी खुशखबरी व्यापार में आपको मिलेगी।
  • लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां कम होंगी। 
  • नौकरीपेशा जातकों के लिए लाभ के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकती है। 
  • परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और पुरानी बातों का भार भी कम रहेगा।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है। 
  • आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। 
  • घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
  • कोई बड़ी खुशखबरी इस समय आपको प्राप्त होगी।
  • महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। 
  • आप आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं।
Mangal Gochar 2026 rashifal mars transit in leo positive impact on zodiac
Mangal Gochar 2026 - फोटो : daily rashifal
सिंह राशि
  • सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर विशेष लाभकारी रह सकता है। 
  • अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को कोई नई और लाभदायक डील मिल सकती है। 
  • व्यापार में विस्तार के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। 
  • नए लोगों से मिलकर व्यापार का काम करने की योजना बनाएंगे।
  • संपत्ति में निवेश करने वालों को भी लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
  • कार्यक्षेत्र में भी आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। 
  • घर-परिवार में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाएंगे। 

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Mangal Gochar 2026 rashifal mars transit in leo positive impact on zodiac
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला
वृश्चिक राशि
  • वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर अनुकूल रह सकता है।
  • जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कोई अच्छी डील मिल सकती है। 
  • पैसों के मामलों में आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। 
  • इस अवधि में भाग्य का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। 
  • समय आपके लिए स्वयं पर काम करने वाला रहेगा।
  • आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं। 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके काम पर देखने को मिल सकता है।
  • आपके प्रयासों को सफलता मिलने के साथ आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं।
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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