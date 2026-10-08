11 से 24 अक्तूबर तक इन राशि वालों का रहेगा गोल्डन टाइम, मिलेगी नौकरी और बढ़ेगा घर-गाड़ी का सुख

Surya Nakshatra Gochar 2026: सूर्य जल्द ही नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वह 11 अक्तूबर 2026 को मंगल के नक्षत्र चित्रा में प्रवेश करेंगे और 24 अक्तूबर तक इसी नक्षत्र में बने रहेंगे। ज्योतिष में सूर्य और मंगल के बीच गहरी मित्रता मानी जाती है। सूर्य को जहां ग्रहों का राजा कहा जाता है, वहीं मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। ऐसे में जब सूर्य मंगल के नक्षत्र या राशि में गोचर करते हैं, तो उनकी इस मित्रता का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। मान्यता है कि सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ जातकों को धन लाभ, आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर में सफलता मिल सकती है। साथ ही, मनचाही इच्छाओं को पूरा करने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 11 से 24 अक्तूबर तक सूर्य का यह नक्षत्र गोचर किन 3 राशि वालों के लिए लकी साबित हो सकता है।