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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026

शारदीय नवरात्रि: पहले दिन इन 4 राशियों पर बरसेगी मां दुर्गा की कृपा, पूरी होंगी बड़ी मनोकामनाएं

Wed, 07 Oct 2026 11:53 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:53 AM IST
सार

नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं पहले दिन किन 4 राशियों पर रहेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा।

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Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026
Navratri 2026 Day 1 Horoscope - फोटो : AI

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्तूबर, रविवार से शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि की शुरुआत का दिन बेहद शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आ सकता है। इस दिन मां दुर्गा की कृपा से चार राशियों के जातकों को करियर, नौकरी, धन और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से अधूरे सपने पूरे होने की राह भी आसान हो सकती है।

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Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026
मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

  • मेष राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन करियर के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। 
  • कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना हो सकती है और पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। 
  • प्रमोशन मिलने के साथ नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाने का अवसर भी मिल सकता है। 
  • पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। 
  • अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। 
  • नए लोगों से संपर्क बनाना आपके पेशेवर जीवन के लिए लाभकारी साबित होगा।

 
Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026
वृश्चिक राशि - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए नवरात्रि की शुरुआत सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। 
  • लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। 
  • किसी ऐसी खबर या सूचना का इंतजार खत्म हो सकता है, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। 
  • कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों के मामले में भी दिन अनुकूल रहेगा। 
  • प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों को परिवार की मंजूरी मिल सकती है। 
  • हाल ही में विवाह करने वाले जातकों को संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

 
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Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026
मकर राशि - फोटो : amarujala

मकर राशि

  • मकर राशि वालों के लिए मां दुर्गा की कृपा से कामकाज में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। 
  • आपकी योजनाओं को गति मिलेगी और मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। 
  • करियर में मनचाहा पद या बेहतर आय पाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा, लेकिन सफलता की संभावना मजबूत रहेगी। 
  • नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। 
  • विदेश में नौकरी या पढ़ाई से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण अवसर भी सामने आने के संकेत हैं।

 
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Shardiya Navratri First Day Lucky Zodiac Signs 11 October 2026
कुंभ राशि - फोटो : amarujala

कुंभ राशि

  • कुंभ राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन आर्थिक रूप से शुभ रह सकता है। 
  • लंबे समय से घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होने से संपत्ति खरीदने का रास्ता आसान होगा। 
  • करियर में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और उम्मीद न छोड़ें। 
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। हालांकि इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष संयम रखना आपके लिए लाभकारी होगा।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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