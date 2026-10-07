शारदीय नवरात्रि: पहले दिन इन 4 राशियों पर बरसेगी मां दुर्गा की कृपा, पूरी होंगी बड़ी मनोकामनाएं

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्तूबर, रविवार से शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि की शुरुआत का दिन बेहद शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आ सकता है। इस दिन मां दुर्गा की कृपा से चार राशियों के जातकों को करियर, नौकरी, धन और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से अधूरे सपने पूरे होने की राह भी आसान हो सकती है।