29 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
29 November Ka Panchang: 29 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं।
विस्तार
Panchang 29 November 2026: 29 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। आइए जानते हैं 29 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 29 नवंबर 2026
|तिथि
|षष्ठी
|01:46: तक
|नक्षत्र
|आश्लेषा
|प्रथम करण
|गर
|02:47तक
|द्वितीय करण
|वणिज
|01:46 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|ब्रह्म
|सूर्योदय
|06:55
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|04:04-05:22
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:48-12:30
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11:48-12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:55
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 17:56
चन्द्रास्त- 07:29
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 02:45:53 -04:04
राहुकाल:04:04-05:22
यमगण्ड:12:09-01:27
आज का चौघड़िया
- उद्वेग-सुबह 6:55-8:13
- चर-सुबह 8:13 -9:32
- लाभ-सुबह 9:32 -10:51
- अमृत-सुबह 10:51 - दोपहर 12:09
- काल-दोपहर 12:09 -1:28
- शुभ-दोपहर 1:28 -2:47
- रोग-दोपहर 2:47- शाम 4:05
- उद्वेग-शाम 4:05 - 5:24
रात का चौघड़िया
- शुभ-शाम 5:24-7:05
- अमृत-शाम 7:05 -8:47
- चर-रात 8:47 - 10:28
- रोग-रात 10:28 -12:10
- काल-रात 12:10-1:51 (30 नवंबर)
- लाभ-रात 1:51- 3:33
- उद्वेग-रात 3:33 - 5:14
- शुभ-सुबह 5:14 - 6:55