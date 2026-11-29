30 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
30 November Ka Panchang: 30 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं।
विस्तार
Panchang 30 November 2026: 30 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और ऐन्द्र योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। आइए जानते हैं 30 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 30 नवंबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|12:11तक
|नक्षत्र
|आश्लेषा
|प्रथम करण
|विष्टि
|12:54 तक
|द्वितीय करण
|बव
|12:11 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|ऐन्द्र
|सूर्योदय
|06:56
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|08:14-09:32
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:48-12:30
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11:48-12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:56
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 17:58
चन्द्रास्त- 07:25
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल:01:27-02:46
राहुकाल:08:14-09:32
यमगण्ड:10:51-12:09
आज का चौघड़िया
- अमृत-सुबह 6:50 से 8:09 बजे
- काल-सुबह 8:09 से 9:28 बजे
- शुभ-सुबह 9:28 से 10:47 बजे
- रोग-सुबह 10:47 से दोपहर 12:06 बजे
- उद्वेग-दोपहर 12:06 से 1:25 बजे
- चर-दोपहर 1:25 से 2:44 बजे
- लाभ-दोपहर 2:44 से 4:02 बजे
- अमृत-शाम 4:02 से 5:21 बजे
रात का चौघड़िया
- चर-शाम 5:21 से 7:03 बजे
- रोग-शाम 7:03 से 8:44 बजे
- काल-रात 8:44 से 10:25 बजे
- लाभ-रात 10:25 से 12:06 बजे
- उद्वेग-रात 12:06 से 1:47 बजे
- शुभ-रात 1:47 से 3:28 बजे
- अमृत-सुबह 3:28 से 5:10 बजे
- चर-सुबह 5:10 से 6:51 बजे