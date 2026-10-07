बुध उदय से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, करियर में सफलता के साथ धनलाभ के भी योग

1 of 6 11 नवंबर 2026 को सुबह 5:40 बजे बुध उदय होंगे। - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए बुध की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसकी दृश्यता समाप्त हो जाती है, तो उसे ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। वहीं, सूर्य से पर्याप्त दूरी बनने के बाद जब ग्रह दोबारा दिखाई देने लगता है, तो इसे उसका उदय माना जाता है। बुध अब कुछ समय अस्त रहने के बाद दोबारा उदय होने जा रहे हैं। 11 नवंबर 2026 को सुबह 5:40 बजे बुध उदय होंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, बुध के उदय होने से कुछ राशियों के जातकों को करियर में आगे बढ़ने, कारोबार में नए अवसर मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए बुध का उदय खास रहने वाला है।

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2 of 6 11 नवंबर को उदय होंगे बुध - फोटो : adobe stock

11 नवंबर को उदय होंगे बुध

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 25 अक्तूबर 2026 को शाम 6:31 बजे अस्त होंगे। इसके बाद करीब 17 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने के बाद 11 नवंबर 2026 को सुबह 5:40 बजे बुध उदय होंगे। बुध के उदय होने के बाद इसकी ज्योतिषीय स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्र राशि के आधार पर इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। हालांकि,कुछ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है।

3 of 6 करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

बुध का उदय मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ पदोन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। लंबे समय से किसी अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। कोई नई डील या व्यावसायिक समझौता लाभ का कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर होने और आय बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है।

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4 of 6 बुध का उदय रहेगा खास - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह ही हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का उदय ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या बेहतर अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबारियों को भी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है।

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5 of 6 आर्थिक मामलों में मिल सकता है फायदा - फोटो : अमर उजाला