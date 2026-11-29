1 of 13 Today Love Horoscope - फोटो : Amar Ujala







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30 November Ka Love Rashifal: आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और आपसी नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे प्रेम संबंधों की शुरुआत होने की संभावना है। कुल मिलाकर, रिश्तों में प्यार, विश्वास और आपसी समझ बढ़ाने के लिए दिन अच्छा रह सकता है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope): आज प्रेम जीवन के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है। पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। जो लोग किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं, उनके बीच बातचीत से दूरियां कम हो सकती हैं। वहीं, सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope): आज प्रेम संबंधों में रोमांस और खुशियों का माहौल रह सकता है। पार्टनर आपके लिए कुछ खास कर सकता है, जिससे रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। शादीशुदा जातकों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों का दिल किसी पुराने परिचित के लिए धड़क सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope): आज रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से आपसी समझ और मजबूत हो सकती है। प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे के करीब आने और भावनाएं साझा करने का मौका मिलेगा। हालांकि, शादीशुदा लोगों को छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचना होगा। वहीं, सिंगल जातकों की किसी मित्र के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

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