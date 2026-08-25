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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal

Rashifal 26 August: इन 4 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

Wed, 26 Aug 2026 05:17 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 26 Aug 2026 05:17 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।

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Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal
Rashifal 26 August - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन सामान्य रहेगा। आप कोई नया काम करने की योजना बना सकते हैं। इस समय सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर बढ़ सकती है। परिवार में कोई दस्तक देगा। परिवार में किसी व्यक्ति को आपकी बातों से परेशानी हो सकती है। 
Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए परेशानियों भरा रहेगा। अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। आज समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। कारोबार में विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपको पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी जरूरी काम को नजरअंदाज न करें, वरना बाद में दबाव बढ़ सकता है। लेन-देन के मामलों में संभलकर रहना होगा।

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Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। किसी भी काम में जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इसका नुकसान बाद में भारी पड़ सकता है।

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