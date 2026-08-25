{"_id":"6a8d87ecf13a2f7d3b0cbef6","slug":"today-prediction-horoscope-of-26-august-2026-aaj-ka-rashifal-2026-08-25","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Rashifal 26 August: इन 4 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
Rashifal 26 August: इन 4 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:17 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
विज्ञापन
1 of 12
Rashifal 26 August
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
मेष राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा। आप कोई नया काम करने की योजना बना सकते हैं। इस समय सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर बढ़ सकती है। परिवार में कोई दस्तक देगा। परिवार में किसी व्यक्ति को आपकी बातों से परेशानी हो सकती है।
2 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए परेशानियों भरा रहेगा। अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। आज समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
3 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। कारोबार में विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
कर्क राशि
आज आपको पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी जरूरी काम को नजरअंदाज न करें, वरना बाद में दबाव बढ़ सकता है। लेन-देन के मामलों में संभलकर रहना होगा।
विज्ञापन
5 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। किसी भी काम में जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इसका नुकसान बाद में भारी पड़ सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।