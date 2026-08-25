Rashifal 26 August: इन 4 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

1 of 12 Rashifal 26 August - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा। आप कोई नया काम करने की योजना बना सकते हैं। इस समय सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर बढ़ सकती है। परिवार में कोई दस्तक देगा। परिवार में किसी व्यक्ति को आपकी बातों से परेशानी हो सकती है।

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वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए परेशानियों भरा रहेगा। अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। आज समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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मिथुन राशि

दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। कारोबार में विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है।

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कर्क राशि

आज आपको पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी जरूरी काम को नजरअंदाज न करें, वरना बाद में दबाव बढ़ सकता है। लेन-देन के मामलों में संभलकर रहना होगा।

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