28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इन राशियों को नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग

1 of 5 chandra grahan 2026 - फोटो : amar ujala

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साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। इस दिन देशभर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट से शुरू होगा जो दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर खत्म होगा। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का चरम काल सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। जिसके कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक रहेगा।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव

28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में लगेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। दोस्तों की मदद से आप कई तरह के महत्वपूर्ण काम करने में कामयाबी मिल सकती है। आय के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं और अधूरे काम पूरे होंगे।

3 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव

वृषभ राश वालों पर चंद्र ग्रहण का अनुकूल प्रभाव रहेगा। साल का यह आखिरी चंद्रग्रहण आपकी राशि से दशम भाव में लगेगा। इससे कार्यक्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नई नौकरी के लिए अच्छ योग बनेंगे और समाज में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव

धनु राशि वालों के लिए साल का यह ग्रहण बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में होगा जिससे आपके साहस, पराक्रम और संचार करने के क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी।

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5 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala