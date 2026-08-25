{"_id":"6a8d2b5d6403e8e94502c6a5","slug":"mars-transit-in-cancer-2026-impact-and-horoscope-know-mangal-ka-kark-rashi-me-gochar-2026-08-25","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Mangal Gochar 2026: मंगल की चाल से इन राशि वालों के जीवन में होगी हलचल, नौकरी और सेहत को लेकर रहेंगे परेशान","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
Mangal Gochar 2026: मंगल की चाल से इन राशि वालों के जीवन में होगी हलचल, नौकरी और सेहत को लेकर रहेंगे परेशान
Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, यह सितंबर का सबसे प्रभावशाली गोचर हो सकता है, जिसका असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों पर भी व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। वहीं, 18 सितंबर को मंगल देव शाम 05 बजकर 03 मिनट पर कर्क में एंट्री करेंगे। कर्क मंगल की नीच राशि मानी गई है, इसलिए इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों पर देखने को मिल सकता है। जातकों के आत्मविश्वास में कमी, धन लाभ में परेशानियां और सेहत में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत होगी।
मिथुन राशि वालों
मंगल आपकी कुंडली में छठे और लाभ भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मंगल का कर्क राशि में गोचर आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। कला के क्षेत्र में परेशानियां आएंगी। आर्थिक मामलों में आपको सभी निर्णय सावधानीपूर्वक लेने होंगे। मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इसके अलावा दोस्तों के साथ अनबन होती दिखेगी। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा।
Chandra Grahan 2026: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण किन राशि वालों को देगा कष्ट और किसे लाभ, पढ़ें सभी का हाल
वृश्चिक राशि वालों
मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के अलावा आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। वर्तमान में मंगल आपके भाग्य यानी नवम भाव में स्थित हैं। ऐसे में कर्क राशि में मंगल का गोचर आपके लिए कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। निवेश करने से बचना आपके लिए बेहतर होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कोई बात विवाद का कारण बन सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। नए लोगों से मिलेंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।