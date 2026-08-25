Mangal Gochar 2026: मंगल की चाल से इन राशि वालों के जीवन में होगी हलचल, नौकरी और सेहत को लेकर रहेंगे परेशान

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, यह सितंबर का सबसे प्रभावशाली गोचर हो सकता है, जिसका असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों पर भी व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। वहीं, 18 सितंबर को मंगल देव शाम 05 बजकर 03 मिनट पर कर्क में एंट्री करेंगे। कर्क मंगल की नीच राशि मानी गई है, इसलिए इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों पर देखने को मिल सकता है। जातकों के आत्मविश्वास में कमी, धन लाभ में परेशानियां और सेहत में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत होगी।