मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें अपना 31 अगस्त का राशिफल

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मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और यह जल तत्व की राशि है। इस राशि के जातक भावुक, दयालु और रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मीन राशि वालों के लिए पीला और हल्का पीला रंग शुभ माना जाता है। इन्हें पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है।आज मन में चल रही किसी दुविधा के कारण निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय में अटक जाए तो परेशान होने के बजाय धैर्य रखें। कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों का व्यवहार तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें। नौकरी के नए अवसर उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा। सेहत और खासकर खानपान पर ध्यान दें, क्योंकि छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।