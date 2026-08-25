रक्षाबंधन 2026: क्या चंद्र ग्रहण के कारण बदल जाएगा राखी बांधने का समय? जानें पूरी जानकारी

1 of 5 रक्षाबंधन 2026 - फोटो : AI

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2 of 5 क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर पड़ेगा असर? - फोटो : Freepik

क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर पड़ेगा असर?

28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई न देने की स्थिति में वहां सामान्य तौर पर ग्रहण से जुड़े सूतक और धार्मिक प्रतिबंध लागू नहीं माने जाते। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के पर्व पर इस ग्रहण का कोई प्रत्यक्ष धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। ऐसे में भाई-बहन सामान्य तरीके से रक्षाबंधन मना सकते हैं और राखी बांध सकते हैं।

3 of 5 28 अगस्त 2026 को कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण? - फोटो : Freepik

28 अगस्त 2026 को कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण सुबह 8 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और सुबह 11 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि, भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।

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4 of 5 क्या रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण का सूतक? - फोटो : Freepik

क्या रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण का सूतक?

धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले आरंभ होता है और ग्रहण समाप्त होने के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।



सूतक को धार्मिक दृष्टि से ग्रहण से जुड़ा अशुभ समय माना जाता है। जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई देता है, वहां इस अवधि में कई तरह के शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। मान्यता के अनुसार सूतक लगने के बाद भोजन बनाने और खाने से भी बचा जाता है। ग्रहण से पहले तैयार भोजन में तुलसी की पत्तियां रखने की परंपरा भी कई घरों में प्रचलित है। वहीं, कुछ धार्मिक स्थलों में इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रखने की परंपरा होती है।

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5 of 5 रक्षाबंधन 2026 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त - फोटो : Adobe stock