धनु राशि वालों को मिलेगी सफलता और बढ़ेगा सम्मान, पढ़ें आज का राशिफल

धनु राशि धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और यह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक आशावादी, ज्ञानप्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। इन्हें नई जगहों पर घूमना और नई चीजें सीखना पसंद होता है। ये जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। धनु राशि वालों के लिए पीला रंग शुभ माना जाता है। इन्हें पुखराज धारण करना लाभकारी माना जाता है।

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