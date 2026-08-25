गुरु-मंगल के दुर्लभ संयोग से इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा परिवर्तन, पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

1 of 5 गुरु मंगल युति - फोटो : अमरउजाला

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई तरह के दुर्लभ संयोग समय-समय पर बनते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में मंगल-गुरु का दुर्लभ संयोग बनेगा। ज्योतिष में मंगल और गुरु दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। कर्क राशि में मंगल और गुरु की युति का प्रभाव कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार, मंगल ग्रह 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान हैं। इन दोनों ही ग्रहों की युति 29 अक्तूबर तक बनी रहेगी। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और संपत्ति आदि का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं गुरु ज्ञान, धन, समृद्धि और भाग्य के कारक ग्रह होते हैं। आइए जानते हैं गुरु-मंगल के दुर्लभ संयोग किन राशियों को लाभ मिलेगा।

2 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर प्रभाव

कर्क राशि वालों पर मंगल-गुरु का संयोग बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होता है। नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं उनको कोई अच्छी और नई डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala