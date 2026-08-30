वृश्चिक राशि वाले सेहत को न करें नजरअंदाज, बढ़ सकती हैं परेशानियां, पढ़ें आज का राशिफल

वृश्चिक राशि

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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और यह जल तत्व की राशि है। इस राशि के जातक साहसी, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने की क्षमता रखते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर काफी जुनूनी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल और गहरा लाल रंग शुभ माना जाता है। इन्हें मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है।आज परिवार और अपनी सेहत, दोनों को नजरअंदाज न करें। जीवनसाथी के साथ छोटी-सी नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत में प्यार बनाए रखेंगे तो बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कारोबारियों के लिए दिन खास रह सकता है। मेहनत के दम पर बड़ा ऑर्डर मिलने या किसी अच्छे अवसर के आने के संकेत हैं। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। साथ ही, बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।