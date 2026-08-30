कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें 31 अगस्त का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 05:35 AM IST
सार
महिला मित्रों या सहयोगियों के माध्यम से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। यात्रा या घूमने के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे आपके बहुत काम आए। नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है।
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विस्तार
कुंभ राशि
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कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, बुद्धिमान और नई सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें बदलाव और नई चीजों को अपनाना पसंद होता है। ये समाज और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नीला और बैंगनी रंग शुभ माना जाता है। इन्हें नीलम धारण करना लाभकारी माना जाता है।
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
आज अवसर खुद आपके आसपास आते दिखाई दे सकते हैं। नया काम शुरू करने का विचार आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ छोटी-मोटी बहस संभव है, लेकिन परिवार के बड़े आपकी स्थिति समझकर आपका साथ देंगे। महिला मित्रों या सहयोगियों के माध्यम से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। यात्रा या घूमने के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे आपके बहुत काम आए। नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।