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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Raksha Bandhan 2026 Mercury May Bring Wealth and Success to These 3 Zodiac Signs

Lucky Zodiac Signs: रक्षाबंधन तक 3 राशियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, बुध का मिलेगा साथ

Tue, 25 Aug 2026 12:34 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 12:34 PM IST
सार

Mercury Transit 2026: रक्षाबंधन तक कुछ राशियों पर बुध ग्रह की विशेष कृपा रहने की संभावना है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन राशियों को धनलाभ, करियर में तरक्की और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं।

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Raksha Bandhan 2026 Mercury May Bring Wealth and Success to These 3 Zodiac Signs
बुध नक्षत्र गोचर - फोटो : amar ujala

Budh Nakshatra Gochar:  रक्षाबंधन का त्योहार इस बार केवल भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में होने वाले बदलाव का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। इसी क्रम में बुध ग्रह 22 अगस्त 2026 को केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 29 अगस्त को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि इनके बीच 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, गणना और आर्थिक मामलों का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले मघा नक्षत्र में बुध की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाली हो सकती है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को काम में नए अवसर मिल सकते हैं, व्यापारियों को लाभ के सौदे मिल सकते हैं और आर्थिक मामलों में अटके काम गति पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या आय के नए स्रोत मिलने की संभावना भी बन सकती है।हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन तक किन 3 राशियों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ साबित हो सकता है और किन क्षेत्रों में उन्हें लाभ मिलने की संभावना है।

 
Raksha Bandhan 2026 Mercury May Bring Wealth and Success to These 3 Zodiac Signs
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए रक्षाबंधन तक का समय करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है, जिससे आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के जरिए अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है। वहीं व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के सौदे बन सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेने पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

Raksha Bandhan 2026 Mercury May Bring Wealth and Success to These 3 Zodiac Signs
आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है। इस अवधि में कमाई के नए साधन बनने के साथ आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को काम के सिलसिले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों या लाभदायक सौदों से फायदा हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। रक्षाबंधन तक आर्थिक योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने से भविष्य में भी लाभ मिल सकता है।

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Raksha Bandhan 2026 Mercury May Bring Wealth and Success to These 3 Zodiac Signs
व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए रक्षाबंधन तक करियर से जुड़ी परेशानियां कम होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण अवसर की पेशकश मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है और नए सौदों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में बढ़ती गतिविधियों का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर आय में सुधार के साथ धन संबंधी चिंताएं कम हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने की संभावना है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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