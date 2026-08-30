मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें 31 अगस्त का राशिफल

मकर राशि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के जातक मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये धीरे-धीरे लेकिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इन्हें सफलता पाने के लिए मेहनत करने से पीछे हटना पसंद नहीं होता। मकर राशि वालों के लिए नीला और काला रंग शुभ माना जाता है। इन्हें नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है।

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