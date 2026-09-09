शनि गोचर: शनि जल्द करेंगे अपने नक्षत्र में प्रवेश, वृषभ और मकर समेत चार राशि वालों को मिल सकता है शुभ समाचार

1 of 5 shani gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में शनिदेव को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि की चाल, राशि और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष प्रभाव ज्योतिष में माना जाता है। इनका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर रहता है। शनि सभी ग्रहों में मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और ये एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं फिर इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनि भी मीन राततशि में हैं, लेकिन समय-समय ये नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के साथ-साथ देश-दुनिया में होता है। पंचांग के अनुसार, कर्मफलदाता और न्याय के कारक ग्रह शनिदेव 9 अक्टूबर 2026 को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वंय शनिदेव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि का जब-जब नक्षत्र परिवर्तन होता है तो कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आता है। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के योग हैं।

2 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव

- ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन करियर-कारोबार के लिहाज से अच्छा रहेगा।

- नौकरीपेशा जातकों के लिए नौकरी में कोई ऊंचा मुकाम मिल सकता है। इसके साथ नई तरह की जिम्मेदारियां भी मिल सकती है।

- लंबे समय से अटके हुए काम पूरेह होंगे और व्यापार में नए-नए तरह के अवसर और मुनाफा मिल सकता है।

- शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार पहले से देखने को मिलेगा।





3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर

- आर्थिक नजरिए से तुला राशि वालों के लिए शनि का स्वराशि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर अच्छा रहेगा।

- इस दौरान अधूरे पड़े कामों में गति आएगी और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी।

- नौकरीपेशा लोगों को उनके कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और व्यापार में अच्छा मुनाफा भी हासिल होगा।

- शनि का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कुछ बेहतरीन अवसर आने वाले समय में लेकर आ सकता है।

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4 of 5 वृषभ - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर प्रभाव

- शनि का नक्षत्र परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों में करियर और धन के मामले में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।

- इस दौरान जो काम अटके हुए है उनके पूरे होने की संभावना है।

- नौकरी में पद और प्रमोशन में वृद्धि, कारोबार में नए तरह के प्रोजक्ट आपके हाथ लग सकते हैं।

- इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और लेन-देन के मामलों का निपटारा होगा। बुध कन्या गोचर 2026: भद्र राजयोग से पलटेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, हर काम में होंगे सफल - शनि का नक्षत्र परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों में करियर और धन के मामले में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।- इस दौरान जो काम अटके हुए है उनके पूरे होने की संभावना है।- नौकरी में पद और प्रमोशन में वृद्धि, कारोबार में नए तरह के प्रोजक्ट आपके हाथ लग सकते हैं।- इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और लेन-देन के मामलों का निपटारा होगा।

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5 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala