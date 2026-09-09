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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

10 सितंबर राशिफल: मेष-वृषभ समेत इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे ग्रह, धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

Wed, 09 Sep 2026 03:40 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 03:40 PM IST
सार

आज सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं? जानिए 10 सितंबर 2026 का राशिफल। करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा, पढ़ें पूरी भविष्यवाणी।

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Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
10 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

10 सितंबर का राशिफल:  ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति आज कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों के प्रभाव से दिनभर की ऊर्जा और परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज का दैनिक राशिफल आपको करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी संकेत बताएगा। मेष से मीन राशि तक जानें किस राशि के जातकों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, किसे कार्यक्षेत्र में नई सफलता मिलने के योग हैं और किन राशियों को धन या रिश्तों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। ग्रहों की स्थिति कुछ लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, जबकि कुछ राशियों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की सलाह दी जाती है।आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का आज का राशिफल और ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संदेश लेकर आई है।

Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज आपका प्रभाव और मान-सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा और उनकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। हालांकि किसी की कही बात को दिल से लगाने से मन परेशान हो सकता है। छोटी-सी बात को बड़ा बनाने से बचें और धैर्य बनाए रखें। माताजी की सेहत, खासकर पैरों से जुड़ी परेशानी पर ध्यान देना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र की राजनीति से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके हित में रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज संपत्ति और निवेश के मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का लंबे समय से देखा सपना पूरा होने के संकेत हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा। हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कानूनी मामलों में छोटी-सी लापरवाही भी आगे बड़ी परेशानी बन सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आपके अच्छे काम और समाजसेवा आपकी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं। नई कोशिशों में सफलता मिलेगी और आपकी तारीफ भी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मन आज थोड़ा मौज-मस्ती में रहेगा, इसलिए जरूरी काम टालने से बचें। परिवार में विवाह से जुड़ी किसी रुकावट को दूर करने में किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज का दिन कई अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा, हालांकि मन किसी बात को लेकर थोड़ा बेचैन रह सकता है। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी बात समझदारी और शांति से रखें। संतान की उपलब्धि आपको गर्व और खुशी देगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

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