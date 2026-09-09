10 सितंबर राशिफल: मेष-वृषभ समेत इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे ग्रह, धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

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10 सितंबर का राशिफल: ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति आज कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों के प्रभाव से दिनभर की ऊर्जा और परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज का दैनिक राशिफल आपको करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी संकेत बताएगा। मेष से मीन राशि तक जानें किस राशि के जातकों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, किसे कार्यक्षेत्र में नई सफलता मिलने के योग हैं और किन राशियों को धन या रिश्तों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। ग्रहों की स्थिति कुछ लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, जबकि कुछ राशियों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की सलाह दी जाती है।आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का आज का राशिफल और ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संदेश लेकर आई है।

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मेष राशि

आज आपका प्रभाव और मान-सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा और उनकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। हालांकि किसी की कही बात को दिल से लगाने से मन परेशान हो सकता है। छोटी-सी बात को बड़ा बनाने से बचें और धैर्य बनाए रखें। माताजी की सेहत, खासकर पैरों से जुड़ी परेशानी पर ध्यान देना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र की राजनीति से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके हित में रहेगा।

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वृषभ राशि

आज संपत्ति और निवेश के मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का लंबे समय से देखा सपना पूरा होने के संकेत हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा। हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कानूनी मामलों में छोटी-सी लापरवाही भी आगे बड़ी परेशानी बन सकती है।

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मिथुन राशि

आज आपके अच्छे काम और समाजसेवा आपकी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं। नई कोशिशों में सफलता मिलेगी और आपकी तारीफ भी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मन आज थोड़ा मौज-मस्ती में रहेगा, इसलिए जरूरी काम टालने से बचें। परिवार में विवाह से जुड़ी किसी रुकावट को दूर करने में किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है।

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