लकी राशियां: 18 सितंबर तक इन राशियों के लिए चमत्कारी रहेगा समय, भाग्य का खुलेगा द्वार

Mangal Gochar 2026: मंगल वर्तमान में मिथुन में विराजमान हैं और जल्द ही यहां से अपना गोचर पूरा करके अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दरअसल, 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को शाम 05 बजकर 03 मिनट पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आएंगे। नीच राशि में मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आ सकता है। लेकिन इससे पहले यानी 18 सितंबर तक का समय कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ और चमत्कारी साबित हो सकता है। इस अवधि में कुछ जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है। करियर में सफलता, नए अवसर और नौकरी से जुड़े अच्छे मौके मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं, कारोबारियों को भी लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर से पहले किन राशियों के लिए समय बेहद खास रहने वाला है।