कन्या राशि में बुध ने किया गोचर, 26 सितंबर तक इन कामों से बनाएं दूरी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

1 of 7 बुध का कन्या राशि में गोचर - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष के अनुसार बुध 7 सितंबर 2026 को दोपहर के समय सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि और उच्च राशि मानी जाने वाली कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। बुध 26 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। इस दौरान बुध की मजबूत स्थिति करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में नए अवसर दे सकती है। हालांकि छोटी-सी लापरवाही कई मामलों में परेशानी भी खड़ी कर सकती है। इसलिए इस अवधि में कुछ बातों को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। कई बार जल्दबाजी में की गई छोटी गलती बड़ा नुकसान कर देती है। उदाहरण के लिए किसी जरूरी ईमेल के साथ गलत फाइल भेज देना, दस्तावेज की शर्तें पढ़े बिना साइन कर देना या ऑनलाइन पेमेंट में एक अंक गलत दर्ज कर देना। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक बुध से जुड़े मामलों में इस तरह की चूक पर इस गोचर के दौरान अधिक ध्यान देना चाहिए।

2 of 7 26 सितंबर तक इन 5 गलतियों से बचें - फोटो : freepik

26 सितंबर तक इन 5 गलतियों से बचें दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें

नौकरी का ऑफर लेटर, बैंक से जुड़े फॉर्म, बीमा कागजात, प्रॉपर्टी के दस्तावेज या बिजनेस एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। बुध मजबूत होने पर समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास के कारण कोई जरूरी शर्त नजरअंदाज भी हो सकती है।

वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को कागजी काम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

3 of 7 जल्दबाजी में ईमेल या मैसेज भेजने से बचें - फोटो : freepik

जल्दबाजी में ईमेल या मैसेज भेजने से बचें

बुध को संचार और लिखित संदेशों का कारक माना जाता है। ऐसे में गलत व्यक्ति को मैसेज चला जाना, अधूरी जानकारी साझा करना या गुस्से में जवाब भेज देना कार्यस्थल और निजी रिश्तों में परेशानी बढ़ा सकता है।

मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को कोई जरूरी संदेश भेजने से पहले उसे दोबारा पढ़ लेना चाहिए।

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4 of 7 भुगतान और हिसाब-किताब जांचकर करें - फोटो : Adobe stock

भुगतान और हिसाब-किताब जांचकर करें

कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों को बिल, इनवॉइस, सैलरी से जुड़े आंकड़े और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अच्छी तरह जांचने चाहिए। पुराने भुगतान या उधार से जुड़ा कोई मामला भी इस दौरान दोबारा सामने आ सकता है।

कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को पैसों से जुड़े आंकड़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

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5 of 7 हर बात में कमियां निकालने से बचें - फोटो : adobe stock