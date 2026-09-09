बुद्धि और व्यापार के दाता बुधदेव होंगे उदय; इन राशियों के करियर-कारोबार में मिल सकता है ऊंचा मुकाम

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार आदि का कारक ग्रह माना जाता है। बुधदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। अगर कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति को शिक्षा, व्यापार, कारोबार और नौकरी में उपलब्धि हासिल होती है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाले ग्रह होते हैं। 14 सितंबर 2026 को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में उदय होंगे, जिससे कई राशियों के लिए शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2026 को बुध रात 2 बजकर 52 मिनट पर कन्या राशि में उदय होंगे। बुध का कन्या राशि में उदय होना बहुत खास रहने वाला होगा। बुध के उदय होने कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान नौकरी, व्यापार, आर्थिक मामलों और नई योजनाएं प्रभावी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वह भाग्यशाली राशियां।