बुध कन्या गोचर 2026: भद्र राजयोग से पलटेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, हर काम में होंगे सफल

Bhadra Raj Yog In Kanya Rashi 2026: बुध कन्या में गोचर कर चुके हैं। इस राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। ऐसे में बुध के अपनी ही राशि में प्रवेश करने से पंचमहापुरुष योगों में से एक भद्र राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष में इस योग को बेहद शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसके प्रभाव से जातकों को विशेष लाभ, मान-सम्मान और सफलता मिलने के साथ व्यापार में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, 26 सितंबर तक भद्र राजयोग का प्रभाव रहेगा। ऐसे में तब तक कुछ राशियों के जातकों का भाग्य पलट सकता है और उन्हें कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।