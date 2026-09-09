बुध कन्या गोचर 2026: भद्र राजयोग से पलटेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, हर काम में होंगे सफल

Bhadra Raj Yog In Kanya Rashi 2026: बुध कन्या में गोचर कर चुके हैं। इस राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। ऐसे में बुध के अपनी ही राशि में प्रवेश करने से पंचमहापुरुष योगों में से एक भद्र राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष में इस योग को बेहद शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसके प्रभाव से जातकों को विशेष लाभ, मान-सम्मान और सफलता मिलने के साथ व्यापार में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, 26 सितंबर तक भद्र राजयोग का प्रभाव रहेगा। ऐसे में तब तक कुछ राशियों के जातकों का भाग्य पलट सकता है और उन्हें कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।
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भद्र राजयोग
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। सफलता पाने के लिए किए गए आपके प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। पैतृक धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आप पहले से अधिक प्रभावी रहने वाले हैं। वाणी से लोग प्रसन्न हो सकते हैं। लंबे समय से रुके काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने की उम्मीद है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। बुध के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार होने और कई तरह के लाभ मिलने के योग बन सकते हैं।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों को इस दौरान नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। घर में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, जो करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह समय मेहनत को सफलता में बदलने वाला हो सकता है। पारिवारिक जीवन और सुख-सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। जिम्मेदारी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा का संयोग भी बन सकता है।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। नौकरी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन भी मधुर और प्रेमपूर्ण बना रहेगा। काम के दौरान अचानक रुकावटें आने से तनाव बढ़ सकता है। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई नई तकनीक या कौशल सीख सकते हैं, जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।