मंगल गोचर 2026: नीच राशि कर्क में मंगलदेव 18 सितंबर को करेंगे गोचर, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

1 of 5 मंगल का कर्क राशि में गोचर - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, जोश, उत्साह, युद्ध, भूमि और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जो 12 नवंबर तक इस राशि में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और इस राशि में यह 12 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, फिर इसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल का नीच राशि में गोचर 4 राशियों के लिए कई तरह की परेशानियों में वृद्धि कर सकता है। करियर-कारोबार से लेकर आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल का चौथे भाव में गोचर आपके लिए कई तरह की चुनौतियां ला सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आपको कुछ अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माता की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

3 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही कष्टकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। किसी बात को लेकर परिजनों में बहसबाजी हो सकती है। सेहत को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेन-देन के मामलों में आपको संयम बरतना होगा।

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4 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर करने से यह आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों संग वाद-विवाद का सिलसिला हो सकता है। आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं नए काम के लिए आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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5 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala