लव राशिफल 10 सितंबर: धनु-मकर राशि वाले पार्टनर के साथ बिताएंगे खूबसूरत पल, प्रेम जीवन में आएगी नई खुशियां

1 of 13 10 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal Today: 10 सितंबर 2026 को ग्रहों की चाल प्रेम और रिश्तों के मामले में कई महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। आज कुछ राशियों के प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को रिश्ते में चल रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करनी पड़ सकती है। पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत करने में मदद करेगा, वहीं सिंगल लोगों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत की शुरुआत होने के योग बन सकते हैं। आज का लव राशिफल आपको बताएगा कि मेष से मीन राशि तक किसके रिश्ते में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, किसे पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और किन राशियों को प्रेम संबंधों में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होगी। तो आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का आज का लव राशिफल और सभी 12 राशियों के लिए प्यार के मामले में क्या खास रहने वाला है।

2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज आप अपने प्रेम जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पति-पत्नी के बीच यदि कुछ समय से दूरी बनी हुई थी, तो वह कम होकर प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं। वहीं सिंगल लोगों का दिल किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है।

3 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर आपको खुश रखने और आपका मूड बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रिश्ते में आपसी समझ और भरोसा मजबूत होगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई पुराना प्यार दोबारा दस्तक दे सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ मन की बातें साझा करने का अच्छा मौका मिलेगा। आप दोनों अपने भावनाओं और प्यार को खुलकर एक-दूसरे के सामने रख सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल जातक किसी को मन ही मन पसंद करने लग सकते हैं।

विज्ञापन

5 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala