Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन पर इन 4 राशि वालों के बदलेंगे दिन, करियर-कारोबार में मिलेगा मनचाहा लाभ

Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। भाई-बहन को समर्पित यह पर्व हर साल सावन पूर्णिमा पर आता है। वहीं, साल 2026 में यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि, ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहेगा। दरअसल, राखी के शुभ अवसर पर बुधादित्य योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान रहेंगे, जिससे उनका शुभ प्रभाव और भी कई गुना देखने को मिल सकता है। वहीं, गुरु अपनी उच्च राशि में रहकर जातकों पर कृपा बरसाएंगे। ऐसे में ग्रहों की यह खास स्थिति कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है। करियर, व्यापार, यात्रा, रिश्ते और कारोबार में बड़ा लाभ मिलने के साथ-साथ अटके काम भी पूरे होंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।