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Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन पर इन 4 राशि वालों के बदलेंगे दिन, करियर-कारोबार में मिलेगा मनचाहा लाभ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Tue, 25 Aug 2026 12:16 PM IST
सार
Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन पर ग्रहों की खास स्थिति कुछ राशि वालों का भाग्योदय कर सकती हैं। जातकों को मनचाही सफलता, निवेश से लाभ, व्यापार में नाम और रिश्तों में प्रेम महसूस होगा। आइए इन 4 लकी राशियों के नाम जानते हैं।
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Raksha Bandhan 2026
- फोटो : अमर उजाला
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Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। भाई-बहन को समर्पित यह पर्व हर साल सावन पूर्णिमा पर आता है। वहीं, साल 2026 में यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि, ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहेगा। दरअसल, राखी के शुभ अवसर पर बुधादित्य योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान रहेंगे, जिससे उनका शुभ प्रभाव और भी कई गुना देखने को मिल सकता है। वहीं, गुरु अपनी उच्च राशि में रहकर जातकों पर कृपा बरसाएंगे। ऐसे में ग्रहों की यह खास स्थिति कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है। करियर, व्यापार, यात्रा, रिश्ते और कारोबार में बड़ा लाभ मिलने के साथ-साथ अटके काम भी पूरे होंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी और उनके साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक बेहतर और सकारात्मक रहेगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई टैरो कार्ड राशिफल से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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