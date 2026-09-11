सूर्य गोचर 2026: 17 सितंबर के बाद इन 2 राशियों का चमकेगा करियर, मिल सकती है बड़ी सफलता

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, पद-प्रतिष्ठा और करियर का प्रमुख कारक माना जाता है। जब सूर्य की चाल बदलती है, तो इसका असर व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों पर भी देखने को मिल सकता है। सितंबर के मध्य में सूर्य एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि सिंह राशि में सूर्य की केतु के साथ युति बन रही थी, जिससे कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता था। अब कन्या राशि में पहुंचने के बाद सूर्य केतु के प्रभाव से अलग हो जाएंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से परिस्थितियां बेहतर होने के संकेत हैं। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं।
2 of 5
वृश्चिक राशि
- फोटो : amarujala
वृश्चिक राशि
- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है।
- सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसे आमदनी, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना जाता है।
- ऐसे में कारोबार से जुड़े लोगों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
- व्यापार में नए संपर्क बनने और आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ने की संभावना है।
3 of 5
वृश्चिक राशि
- फोटो : adobe stock
- जो लोग लंबे समय से अपना काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
- नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।
- आय में बढ़ोतरी के साथ करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
- नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।
4 of 5
धनु राशि
- फोटो : amarujala
धनु राशि
- सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- आपके लिए सूर्य का गोचर कर्म भाव यानी दसवें भाव में होने जा रहा है।
- यह स्थान नौकरी, पेशा, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र से जुड़ा माना जाता है।
- इसलिए इस दौरान करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
- ऑफिस में आपके काम और मेहनत की सराहना हो सकती है।
5 of 5
धनु राशि
- फोटो : adobe stock
- लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है।
- यदि आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो 17 सितंबर के बाद नए अवसर मिल सकते हैं।
- सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे धनु राशि के जातकों को भी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं।
साप्ताहिक राशिफल: सितंबर के तीसरे सप्ताह में इन 4 राशियों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें 12 राशियों का हाल
शुक्र गोचर: शुक्र की बदली चाल से इन 4 राशियों की लव लाइफ में आएगी मिठास, अगले दो हफ्ते होंगे शानदार
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।