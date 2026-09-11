राशिफल 12 सितंबर: कुछ राशियों को प्रमोशन तो कुछ को धन लाभ के संकेत, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

1 of 13 12 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ लोगों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ग्रहों की चाल का असर आपके प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, धन और कार्यक्षेत्र पर दिखाई दे सकता है। आज कुछ जातकों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जबकि कारोबारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। तो आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे भविष्य में आपको महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। होटल कारोबार से जुड़े लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और तालमेल बढ़ेगा। वहीं संगीत के शौकीन लोगों के लिए कोई शानदार अवसर सामने आ सकता है। किसी शो में गाने का प्रस्ताव मिलने से आपका उत्साह और खुशी दोनों बढ़ सकते हैं।

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वृष राशि

आज दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिलने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत हैं। रास्ते में किसी बुजुर्ग की सहायता करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। बच्चे किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी सलाह मांग सकते हैं। ऑफिस में काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी और आप समय पर अपने कार्य पूरे कर लेंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा रहेगा। वकालत की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी बड़ी लॉ फर्म से नौकरी का प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है।

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मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। अचानक धन लाभ होने से आप अपनी जरूरत की कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। आपके विरोधी भी किसी मामले में आपकी सलाह लेने को मजबूर हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की खुशखबरी उत्साह बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में चल रही नाराजगी दूर होगी और रिश्ते में फिर से गर्मजोशी लौटेगी। एक-दूसरे को उपहार देकर आप अपने रिश्ते में नई मिठास ला सकते हैं।

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