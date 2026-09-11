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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 12 सितंबर: कुछ राशियों को प्रमोशन तो कुछ को धन लाभ के संकेत, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Fri, 11 Sep 2026 03:30 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 03:30 PM IST
सार

12 सितंबर 2026 का राशिफल जानें। जाने सभी राशि के लिए आज का दिन प्रेम, करियर, धन और पारिवारिक मामलों में कैसा रहेगा। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर जानिए आज की ज्योतिषीय भविष्यवाणी और अपने दिन की खास बातें।

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Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
12 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ लोगों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ग्रहों की चाल का असर आपके प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, धन और कार्यक्षेत्र पर दिखाई दे सकता है। आज कुछ जातकों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जबकि कारोबारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। तो आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे भविष्य में आपको महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। होटल कारोबार से जुड़े लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और तालमेल बढ़ेगा। वहीं संगीत के शौकीन लोगों के लिए कोई शानदार अवसर सामने आ सकता है। किसी शो में गाने का प्रस्ताव मिलने से आपका उत्साह और खुशी दोनों बढ़ सकते हैं।

Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष राशि
आज दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिलने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत हैं। रास्ते में किसी बुजुर्ग की सहायता करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। बच्चे किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी सलाह मांग सकते हैं। ऑफिस में काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी और आप समय पर अपने कार्य पूरे कर लेंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा रहेगा। वकालत की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी बड़ी लॉ फर्म से नौकरी का प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है।

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Today Prediction Horoscope of 12 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। अचानक धन लाभ होने से आप अपनी जरूरत की कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। आपके विरोधी भी किसी मामले में आपकी सलाह लेने को मजबूर हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की खुशखबरी उत्साह बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में चल रही नाराजगी दूर होगी और रिश्ते में फिर से गर्मजोशी लौटेगी। एक-दूसरे को उपहार देकर आप अपने रिश्ते में नई मिठास ला सकते हैं।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, जिससे मन में संतोष और खुशी दोनों आएंगे। काम करने के नए और बेहतर तरीकों पर विचार करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर वरिष्ठ आपकी प्रशंसा कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार का पुरस्कार या प्रोत्साहन भी मिल सकता है। दूसरों की मदद करने की भावना प्रबल रहेगी। परिवार के साथ खरीदारी का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापारिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और रोजगार के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होने के संकेत हैं।

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