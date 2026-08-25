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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Raksha Bandhan 2026 Choose Rakhi According to Your Brother’s Zodiac Sign for Prosperity

Raksha Bandhan: भाई की राशि के हिसाब से चुनें राखी, बरसेगी सुख-समृद्धि

Tue, 25 Aug 2026 11:52 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 11:52 AM IST
सार

Rashi Anusar Rakhi: रक्षाबंधन पर भाई की राशि के अनुसार राखी चुनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि राशि के अनुकूल राखी भाई के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। जानें किस राशि के भाई के लिए कौन सी राखी रहेगी खास।

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Raksha Bandhan 2026 Choose Rakhi According to Your Brother’s Zodiac Sign for Prosperity
राशि अनुसार बांधें राखी - फोटो : amar ujala

Rashi Anusar Bandhein Rakhi: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का खास पर्व है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राखी के रंग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि भाई की राशि के अनुसार सही रंग की राखी चुनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और सौभाग्य के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं गलत रंग का चुनाव अशुभ प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार किस रंग की राखी भाई के लिए शुभ रहेगी और किस रंग से बचना चाहिए।

Raksha Bandhan 2026 Choose Rakhi According to Your Brother’s Zodiac Sign for Prosperity
राशि के अनुसार राखी - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। इस राशि के भाइयों के लिए लाल, नारंगी और केसरिया रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ये रंग साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से जुड़े होते हैं। वहीं काले और गहरे नीले रंग की राखी से बचना बेहतर माना जाता है।

Raksha Bandhan 2026 Choose Rakhi According to Your Brother’s Zodiac Sign for Prosperity
राशि के अनुसार राखी - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के लिए सफेद, क्रीम और हल्के नीले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। इन रंगों को शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गहरे लाल रंग की राखी पहनने से बचने की सलाह दी जाती है।

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Raksha Bandhan 2026 Choose Rakhi According to Your Brother’s Zodiac Sign for Prosperity
राशि के अनुसार राखी - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इस राशि के भाइयों के लिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि हरा रंग बुद्धि, एकाग्रता और सकारात्मक सोच से जुड़ा है। चटक पीले रंग की राखी से बचना उचित माना जाता है।

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राशि के अनुसार राखी - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस राशि के लिए सफेद और पीले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। ये रंग मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सुख के प्रतीक माने जाते हैं। काले और गहरे भूरे रंग की राखी से दूरी रखना बेहतर माना जाता है।

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