Rashi Anusar Bandhein Rakhi: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का खास पर्व है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राखी के रंग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि भाई की राशि के अनुसार सही रंग की राखी चुनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और सौभाग्य के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं गलत रंग का चुनाव अशुभ प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार किस रंग की राखी भाई के लिए शुभ रहेगी और किस रंग से बचना चाहिए।
Raksha Bandhan: भाई की राशि के हिसाब से चुनें राखी, बरसेगी सुख-समृद्धि
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 11:52 AM IST
सार
Rashi Anusar Rakhi: रक्षाबंधन पर भाई की राशि के अनुसार राखी चुनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि राशि के अनुकूल राखी भाई के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। जानें किस राशि के भाई के लिए कौन सी राखी रहेगी खास।
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