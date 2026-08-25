Raksha Bandhan: भाई की राशि के हिसाब से चुनें राखी, बरसेगी सुख-समृद्धि

1 of 13 राशि अनुसार बांधें राखी - फोटो : amar ujala

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Rashi Anusar Bandhein Rakhi: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का खास पर्व है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राखी के रंग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि भाई की राशि के अनुसार सही रंग की राखी चुनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और सौभाग्य के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं गलत रंग का चुनाव अशुभ प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार किस रंग की राखी भाई के लिए शुभ रहेगी और किस रंग से बचना चाहिए।

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मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। इस राशि के भाइयों के लिए लाल, नारंगी और केसरिया रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ये रंग साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से जुड़े होते हैं। वहीं काले और गहरे नीले रंग की राखी से बचना बेहतर माना जाता है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के लिए सफेद, क्रीम और हल्के नीले रंग की राखी शुभ मानी जाती है। इन रंगों को शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गहरे लाल रंग की राखी पहनने से बचने की सलाह दी जाती है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इस राशि के भाइयों के लिए हरे रंग की राखी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि हरा रंग बुद्धि, एकाग्रता और सकारात्मक सोच से जुड़ा है। चटक पीले रंग की राखी से बचना उचित माना जाता है।

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