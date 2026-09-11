लव राशिफल 12 सितंबर: प्यार के मामले में इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें सभी राशियों का लव राशिफल

1 of 13 12 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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12 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों की स्थिति का असर आपके प्रेम संबंधों और पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पर दिखाई दे सकता है। किसी के रिश्ते में रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को आपसी गलतफहमियों और छोटी-मोटी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सिंगल जातकों के लिए भी आज नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 12 सितंबर का लव राशिफल और जानें कि आज प्यार के मामले में आपके सितारे क्या कहते हैं।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम के मामले में आपका दिन रोमांस और उत्साह से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बन सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से सोशल मीडिया, दोस्तों या किसी परिचित के माध्यम से मुलाकात हो सकती है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने रिश्ते को शादी में बदलने की सोच रहे हैं, तो परिवार के सामने बात रखने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रिश्ते में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। पुरानी किसी बात के दोबारा सामने आने से पार्टनर के साथ बहस होने की संभावना है। अपनी बात रखते समय संयम बरतें और गुस्से में कोई फैसला न लें। सिंगल जातकों को मनपसंद साथी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

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