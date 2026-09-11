12 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों की स्थिति का असर आपके प्रेम संबंधों और पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पर दिखाई दे सकता है। किसी के रिश्ते में रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को आपसी गलतफहमियों और छोटी-मोटी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सिंगल जातकों के लिए भी आज नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 12 सितंबर का लव राशिफल और जानें कि आज प्यार के मामले में आपके सितारे क्या कहते हैं।
लव राशिफल 12 सितंबर: प्यार के मामले में इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें सभी राशियों का लव राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
सार
12 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रहेगा। किसी के रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को पार्टनर की नाराजगी दूर करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।
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