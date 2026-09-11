फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 12 सितंबर: प्यार के मामले में इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें सभी राशियों का लव राशिफल

Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

12 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रहेगा। किसी के रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को पार्टनर की नाराजगी दूर करने की कोशिश करनी पड़ सकती है।  जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
12 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

12 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों की स्थिति का असर आपके प्रेम संबंधों और पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पर दिखाई दे सकता है। किसी के रिश्ते में रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को आपसी गलतफहमियों और छोटी-मोटी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सिंगल जातकों के लिए भी आज नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 12 सितंबर का लव राशिफल और जानें कि आज प्यार के मामले में आपके सितारे क्या कहते हैं।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम के मामले में आपका दिन रोमांस और उत्साह से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बन सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से सोशल मीडिया, दोस्तों या किसी परिचित के माध्यम से मुलाकात हो सकती है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने रिश्ते को शादी में बदलने की सोच रहे हैं, तो परिवार के सामने बात रखने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रिश्ते में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। पुरानी किसी बात के दोबारा सामने आने से पार्टनर के साथ बहस होने की संभावना है। अपनी बात रखते समय संयम बरतें और गुस्से में कोई फैसला न लें। सिंगल जातकों को मनपसंद साथी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 12 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में खुशियां और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दोनों के बीच गलतफहमी थी, तो बातचीत के जरिए वह दूर हो सकती है। शाम का समय प्रेम और रोमांस से भरपूर रहने वाला है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed