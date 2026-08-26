आज का लव राशिफल: इन 5 राशि वालों के प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां, पढ़ें कैसा रहेगा आपका दिन

1 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

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Today Love Horoscope: 27 अगस्त 2026 का दिन रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो वहीं कुछ लोगों को आपसी गलतफहमियों से बचने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन आपके प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। रिश्तों में समझ पहले से अधिक बढ़ सकती हैं। वहीं, आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी बना रहेगा। इस दौरान साथी के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

विवाह के लिए रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं। इस दौरान आप घर वालों से बात भी कर सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह मन को प्रसन्न रखेगा। रिश्ते में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों का दिन खास रहेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

पुरानी बातों को भूलकर आप आगे बढ़ेंगे और एक छोटा-सा सरप्राइज या प्यार भरी बातचीत रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकती है। खास बात यह है कि, आपको साथी के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा।

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